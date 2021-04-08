CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk halkının, birinci sınıf demokrasiye layık olduğunu belirterek, "Herkes düşüncesini çıkıp ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat konuşabilmeli ve rahat gezebilmeli." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk halkının, birinci sınıf demokrasiye layık olduğunu belirterek, "Herkes düşüncesini çıkıp ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat konuşabilmeli ve rahat gezebilmeli." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sinop'ta bir kahvehanede balıkçılarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olduğuna işaret etti.

İktidara geldiklerinde ülkede yoksulluğu bitirip her eve huzur getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bizim halkımız birinci sınıf demokrasiye layıktır, üçüncü sınıf demokrasiye değil. Herkes düşüncesini çıkıp ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat konuşabilmeli ve rahat gezebilmeli. Biz, bu güzel ülkeyi cennete çevirmeyi istiyoruz, cehenneme değil. Birlikte ve huzur içinde yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk ve Sakarya caddelerinde, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:42:39. #1.14#
title