CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Selçuk'ta

07.09.2019 23:38

İZMİR (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki programının ardından İzmir'in Selçuk ilçesinde belediyeyi ziyaret etti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye hizmet binası önünde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



Belediye hizmet binası önünde kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Efes Selçuk'ta yerel yönetimlerin tekrar partisi tarafından kazanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kılıçdaroğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan bahsederek, "Yanımda iki kadın belediye başkanımız var. Bu cumhuriyetin, kadın erkek eşitliğinin, medeni kanunun bize sunduğu bir değer, bir güzelliktir. Bizim görevimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizlere bıraktığı Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır. Bunu hep birlikte ve demokratik yöntemlerle yapacağız. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi, Ankara'da, Mersin'de, Adana ve Antalya'da da olduğu gibi. Bunu demokratik yöntemlerle kırmadan, dökmeden, kararlılıkla yaptık. Demokratik yöntemlerle elde ettiğimiz bu başarıyı sadece Türkiye değil tüm dünya alkışladı. Bütün dünya şunun farkına vardı. Türkiye'de demokrasi var. Türkiye'de demokratik yollarla mücadele eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var" diye konuştu.



"Çalışkan bir kadını belediye başkanı yaptınız"



Konuşmasının sonunda Selçuklulara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Çalışkan bir kadını belediye başkanı yaptınız. Halkımıza hizmet edecek, Efes Selçuk'u tüm dünyada daha görünür kılacak. Buna yürekten inanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Efes Selçuk Belediye Başkanımız el ele verecekler; birlikte burayı daha yaşanabilir, daha güzel bir kente dönüştürecekler" dedi.



Başkan Sengel de, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bundan 6 ay önce seçim büromuzun açılışında sizlerle birlikte Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bir söz vermiştik. Tekrar Selçuk'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandıracağız demiştik. Dalgalandırdık. O güne kadar biz size emanettik; Bundan sonra da siz bize emanetsiniz. Sayın Genel Başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmalardan sonra Başkan Sengel Kılıçdaroğlu'nu halkın coşkulu alkışları arasında uğurladı. - İZMİR

Kaynak: İHA