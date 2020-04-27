CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit er İnce'nin ailesine başsağlığı diledi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit er İnce'nin ailesine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin ailesini telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit er İnce'nin ailesine başsağlığı diledi
27.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin ailesini telefonla aradı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin ailesini telefonla arayarak şehide Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA

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