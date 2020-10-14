CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Saygın Parlamento, adaleti sağlayan bir Parlamento'dur.
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Saygın Parlamento, adaleti sağlayan bir Parlamento'dur.

14.10.2020 03:16 | Son Güncelleme: 14.10.2020 03:20

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Saygın Parlamento, adaleti sağlayan bir Parlamento'dur. Adaletin kurallarına herkes uyduğu takdirde adalet gerçekleşmiş olur"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saygın Parlamento adaleti sağlayan bir Parlamento'dur. Adaletin kurallarına herkes uyduğu takdirde adalette gerçekleşmiş olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak, Berberoğlu kararına değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bir haksızlık olduğu zaman birlikte tepki vermeleri gerektiğini söyleyerek, "Adalet dediğimiz kavram dünyanın en soylu kavramıdır. Bütün Peygamberler adalet için gelmiştir.İnsanlığın temeli de adalettir. Devletin dini de adalettir. Adaletsizlik herhangi bir kişiye ırkı, cinsi,mezhebi, inancı ne olursa olsun bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya kaldığında bunu tepki göstermekte, vicdanında adalet terazisi olan bizim görevimizdir. Öyle baktığımızda Parlamento'ya saygıyı kazandırmış oluruz. Saygın Parlamento adaleti sağlayan bir Parlamento'dur. Adaletin kurallarına herkes uyduğu takdirde adalette gerçekleşmiş olur" diye konuştu.

Anayasa'nın herkesi bağladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 11. ve 153. Maddesini okudu. Kılıçdaroğlu, "Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Bizi kim denetliyor? Anayasa mahkemesi denetliyor. Anayasa mahkemesi kararına uymak zorunda kalıyoruz. Aksi halde hukuk devleti olamayız. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karara yasama uyuyor. Yasama oranı yaptığı düzenleme Anayasa'ya aykırıysa, düzeltiyor ama bir alt yargı organı diyor ki; 'Ben Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağım'. Bir üst mahkemenin verdiği bir kararı Anayasa'ya göre, 'Ben bu mahkeme kararına uymayacağım' diyorsa, orada bir sorun var. Bu Anayasa referanduma gitti mi? Gitti. Referandumda oylandı mı? Oylandı. Kabul edildi mi? Edildi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Saygın Parlamento, adaleti sağlayan bir Parlamento'dur.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Saygın Parlamento, adaleti sağlayan bir Parlamento'dur.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Saygın Parlamento, adaleti sağlayan bir Parlamento'dur.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Saygın Parlamento, adaleti sağlayan bir Parlamento'dur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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