CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da sabahçı kahvesini ziyaret etti - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da sabahçı kahvesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da sabahçı kahvesini ziyaret etti
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da sabahçı kahvesini ziyaret etti.

ŞANLIURFA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da sabahçı kahvesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa temaslarının sonunda kent merkezindeki bir kahveye giderek, vatandaşlarla tek tek tokalaştı ve bir süre sohbet etti.

Bir vatandaşın 2015 yılında da aynı kahvehaneye geldiğini hatırlatarak teşekkür etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Size sözüm var bütün sorunları çözeceğim. Sabahçı kahvesinde oturan insanlar en azından hakkını, alın terinin karşılığını alacak." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da sabahçı kahvesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da sabahçı kahvesini ziyaret etti

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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