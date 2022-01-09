İSTANBUL (İHA) - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Sanatçıları baş tacı etmemiz lazım"

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize umut veren sanat ve sanatçılardır. Onları baş tacı etmemiz lazım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilerek 2.'si düzenlenen Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Korona günlerinde umut' temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katılım sağladı. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

"Sanatçı dünyanın en güçlü insanıdır"

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatın ne kadar güçlü bir argüman olduğunu biliyoruz. Bazen sanat; sevgide, düşüncede yoğunluktur. Sanatçı dünyanın en güçlü insanıdır. Sanatçı bir eseriyle tüm dünyaya adını duyurabilir. O nedenle sanata yumuşak güç diyorlar. Bir yazarımızın Nobel Ödülü alması, ülkemizin ismini tüm dünyaya duyurabilir. Fotoğraf sadece kişiye özgü değil. Fotoğrafın aldığı tüm alanı gözlemleyebilirsiniz. Şiir ise tüm duygularımızı aktarır. Sanat aslında bir umuttur. Sanat o kadar güçlüdür ki bazen yöneticiler tarafından yasaklanır. Bir sinema ve fotoğraf karesinin yasaklanması, yöneticilerin korkularının gün yüzüne çıkması demektir. Bize umut veren, geleceğimizi belirleyen sanat ve sanatçılardır. Çünkü sanatçılar dünyanın en güçlü insanlarıdır. İstanbul'da yaşamak kültürünü almak ayrı bir olay. Çok zengin bir kültüre sahip. Zaman zaman felsefeci ve edebiyatçılarla bir araya gelmek isterim. Keşke bütün siyasetçiler sanatçılarla bir araya gelse. Bize umut veren sanat ve sanatçılardır. Onları baş tacı etmemiz lazım. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Politikacılar genelde sanatçılara değer vermez. Biz yine de onlara değer verelim" diye konuştu.