CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısıyla bir... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısıyla bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüs salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısında buluştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısıyla bir araya geldi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüs salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısında buluştu.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Dev Sağlık-İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Aile Hekimleri Federasyonu'nun başkan ve yöneticileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, sağlık emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kılıçdaroğlu, görüşmede, pandemi sürecindeki çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ettiği sağlık sektörü paydaşlarının Ramazan Bayramını da kutladı.

Korona virüs salgını sürecinde sağlık personelinin başarılı mücadele gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizler mücadele ettiniz, bizler büyük bir gururla sizin mücadelenizi evlerimizde hem izledik hem dinledik. Verdiğiniz mücadele çok değerli bir mücadele, hepimizin alkışladığı bir mücadele. Ortadaki başarının temel aktörleri sizlersiniz. Günün 24 saatinde çalıştınız, alın teri döktünüz. Bütün olumsuzluklara göğüs gererek sağlıklı sonuçların elde edilmesi için mücadele ettiniz. Sizi yürekten kutlarken bayramınızı da kutlamayı görev addediyorum. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA