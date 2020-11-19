CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu safran hasadı yaptı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu safran hasadı yaptı

19.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı yaptı.

İlçeye hakim bir tepede bulunan Hıdırlık Seyir Terası'na gelen Kılıçdaroğlu, burada yetkililerden kent tarihi ve çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Kendisine ikram edilen safran çayından içen Kılıçdaroğlu, daha sonra Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasına geldi.

Tarlada safran hasadı yapan Kılıçdaroğlu, burada da safran ve safran çayı hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Partili ve çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Veli Ağbaba ile CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu safran hasadı yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu safran hasadı yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu safran hasadı yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu safran hasadı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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