CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki programı kapsamında Roman vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan buluşmaya Kılıçdaroğlu ve parti yetkilileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin şunu çok iyi bilmesini isterim, adımız Halk Partisi, yani halkın partisi, yani sizlerin partisi, yani kimsesizlerin kimsesizliğini ortadan kaldıracak olan parti. Beraber çalışmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum, bizim partimiz aynı zamanda sizin partiniz olmak zorunda. O nedenle beraber mücadele etmek zorundayız. Evet bir strateji belgesi hazırladık doğrudur. Bunu kabul ettik o da doğrudur. Belediye başkanlarına gönderdik bu da doğrudur. Parti meclisinde kabul ettik. O da doğrudur ama önemli olan uygulamak. Kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Siyasetin konusu o kişinin ya da ailede çalışan var mı, geliri var mı, harcaması nedir, çocuğu okula gidiyorsa masrafı var mı, ihtiyacı var mı, hastası var mı, hastaneye gidince buna iyi bakılıyor mu? Siyasetin konusu budur. Benim sizden beklediğim bu" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu Roman vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. - İSTANBUL

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