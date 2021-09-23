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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rize'de esnafı ziyaret etti Açıklaması

AA / Gazi Nogay - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rize'de esnafı ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çayın Türkiye ekonomisine katkısının 3 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Bütün mesele şu, kaynağı kimin için kullanacaksın?

RİZE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çayın Türkiye ekonomisine katkısının 3 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Bütün mesele şu, kaynağı kimin için kullanacaksın? Siyasi ona karar verir. Çay üreticisi için mi kullanacaksınız, yoksa başkası için mi kullanacaksınız? Karar bu. Bu kararı çaydan yana verirseniz, üretimden yana verirseniz sorun yok." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye gelen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Adliye caddelerinde esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleriyle görüşerek sohbet eden Kılıçdaroğlu, esnafa hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği bir halı satış mağazasında, iş yeri sahiplerinin taleplerini dinledi.

Sorunların hepsinin çözülebileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Samimi söylüyorum, hepsi çözülebilir. Devlette 27,5 yıl çalıştım. Para nasıl toplanır, vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, israftan nasıl kaçınılır... Bütün mesele şu, kaynağı kimin için kullanacaksın? Siyasi ona karar verir. Çay üreticisi için mi kullanacaksınız, yoksa başkası için mi kullanacaksınız? Karar bu. Bu kararı çaydan yana verirseniz, üretimden yana verirseniz sorun yok. Elin oğlu alıyor çayı Hindistan'dan, götürüyor memleketine, orada işliyor bize ihraç ediyor. O kazanıyor, bizim burada çay üreticisi kazanmıyor. Oturup bunu düşünmek lazım. Sakin, normal sıcak siyasetin dışında bunu oturup düşünmek lazım. Elin oğlu kazanıyor da ben niye kazanmıyorum? Çayın Türkiye ekonomisine katkısı, bu bölgenin katkısı yaklaşık 3 milyar dolar civarında."

Ziyarette, Kılıçdaroğlu'na, kilime işlenmiş Atatürk portresi hediye edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile bazı parti yöneticileri de eşlik etti.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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