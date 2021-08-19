CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Şaban Vatan ile avukat Burçin Şahan'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Rabia Naz Davası" hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan