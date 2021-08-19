CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Şaban Vatan ile avukat Burçin Şahan'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Rabia Naz Davası" hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gizli göçmen anlaşması iddialarına tepki: İspatlayamıyorsan özür dile
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gizli göçmen anlaşması iddialarına tepki: İspatlayamıyorsan özür dile

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkay Cimilli İbo Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 19:53:55. #1.16#

title