CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmeleri nedeniyle bugüne ertelenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

Parti genel merkezinde, basına kapalı yapılan toplantıya Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, güncel gelişmelere ilişkin konuşmasıyla başlayan toplantıda, il başkanları 2021 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl başkanlarından daha aktif çalışmalarını isteyen Kılıçdaroğlu'nun, il yönetiminin çalışmaları hakkında raporlar hazırlanmasını talep ettiği dile getirildi.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Millet İttifakı'na zarar verecek davranışlardan uzak durulması talimatını verdiği belirtildi. İl başkanları da çalışmalarının yanı sıra sorunları ve talepleri hakkında bilgiler aktardı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta ertelenen Şanlıurfa ziyaretini gerçekleştirmek üzere yarın akşam Gaziantep'e geçecek. Perşembe gününü Şanlıurfa'da geçirecek Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a da uğrayacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun miting programının henüz konuşulmadığı kaydedildi. İklim şartları uygun illerde, gelecek haftalarda birkaç miting daha yapılacağı öğrenildi.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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