CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 40 bininci yeni kadın üyesini kabul etti Açıklaması

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda kadına yönelik şiddeti sonlandıracağız. Kadını hayatın her alanında güçlendirecek politikalar uygulayacağız. Bu ülkeye eşitliği yeniden getireceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının düzenlediği kampanya kapsamında son bir yılda 40 bin yeni kadın üyeye ulaşıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da partiye Denizli'den katılan 40 bininci kadın üye Saniye Özkan'ı makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK Üyesi Nurşen Balcı ve Denizli Kadın Kolları İl Başkanı Ayşen Kocabay eşlik etti.

Kabul sırasında Kılıçdaroğlu, 40 bininci kadın üyeye "Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin Yürüyüş" kitabını imzalayarak hediye etti.

Saniye Özkan'ın CHP'ye üye olma öyküsünü dinleyen Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan kadın cinayetlerine değindi. Bu cinayetleri yakından takip ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz cinayetini ise akıl almaz bulduğunu bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda kadına yönelik şiddeti sonlandıracağız. Kadını hayatın her alanında güçlendirecek politikalar uygulayacağız. Bu ülkeye eşitliği yeniden getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aylin Nazlıaka da CHP'ye 100 bin yeni kadın üye yapma hedefini gerçekleştirme sözünü verdi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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