CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıkladı Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıkladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıklayarak, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz.

23.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:52
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıkladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıklayarak, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP'nin yeni tip koronavirüse yönelik (Kovid-19) 13 maddelik mücadele programını açıkladı.

Konuşmasının başında, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle arayan ve mesaj gönderen herkese teşekkür eden Kılıçdaroğlu, taziyelerin kendisi ve ailesi için son derece değerli olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, bütün dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de koronavirüse karşı amansız bir mücadele verdiğine dikkati çekerek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve tedavileri süren hastalara acil şifa diledi.

Koronavirüsle mücadelenin öncüleri olan sağlık görevlileri ile toplumun haber alma hakkını kullanması adına fedakarca görev üstlenen basın mensuplarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, bu salgının insanlara tüm ön yargılarından arınılması ve farklılıkları bir kenara bırakarak birlikte hareket edilmesi gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, kurallara uyulması halinde sağlıklı kalınabileceğine işaret ederek, "Bu salgın bize hiç tanımadığımız bir kişinin de sağlığından sorumlu olduğumuzu göstermiştir. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir. Yardımlaşma güzeldir ve güçlendirir. Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." diye konuştu.

"Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı"

Daha sonra CHP'nin koronavirüse yönelik mücadele programını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Ekonomik ve Sosyal Konsey"in ivedilikle toplanması ve bu süreçte Konsey çalışmalarının belli aralıklarla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Konsey toplantısına hiçbir kurum dışlanmadan ilgili tüm tarafların davet edilmesini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları öncelik ve ivedilikle giderilmeli. Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, ayrıca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlık elemanları yeniden görevlerine iade edilmeli. Hem salgınla mücadele hem de milli güvenlik açısından hayati öneme sahip askeri hastaneler süratle yeniden açılmalı.

Salgınla mücadelede merkezi yönetim ile belediyelerin eş güdüm içinde çalışmalarına azami dikkat edilmeli. İktidar partisinden olmayan belediyelerin, sorunu aşmak için gösterdikleri çabalar engellenmemeli. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankasınca belediyelere yapılan ödemelerden bir yıl süreyle herhangi bir kesinti yapılmamalı, belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı. Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen elektrik, su, doğal gaz faturaları nedeniyle borçlu konutların elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli."

"Esnafın kira harcamaları Bakanlık tarafından karşılanmalı"

Cumhurbaşkanlığı veya bakanlık kararlarıyla geçici olarak kapatılan iş yerlerine yönelik alınabilecek tedbirlere de değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Esnafın kira harcamaları, AVM'ler hariç, Maliye ve Hazine Bakanlığınca karşılanmalı. Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretleri, kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar hariç, asgari ücret üzerinden ve iş yeri kapalı kaldığı sürece İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmalı. Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin kredi kartı ya da tüketici kredisi borçları bankalar tarafından üç ay süreyle faizsiz ertelenmeli."

"Sicil affı yasası çıkarılmalı"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını ve bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesini de istedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okulların zorunlu tatil edilmesi nedeniyle sayıları 100 bini bulan ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan ve sayıları 90 bini bulan kursiyer öğretmenlerin ücret alamaz duruma geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ivedilikle bir yasal düzenleme yapılması gereğini vurguladı.

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM'den süratle bir "sicil affı" yasası çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence, konaklama ve ulaştırma gibi sektörlerin banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasının, "Turizm Tanıtma Fonu" ve "Konaklama Vergisi" getiren yasanın yürürlükten kaldırılmasının şart olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, bu süreçte sağlıklarıyla uğraşan yoksullar ve işsizlerin ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için süratle "Aile Yardımları Sigortası" yasası çıkarılmasının, her yoksul aileye asgari 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmasının öneminin altını çizdi.

"13 öneriyi milletimizin ve yürütme organının takdirine sunuyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak, günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı. Ayrıca sağlık personelinin uzun süredir beklediği 'sağlıkta şiddeti önleme yasası' da ivedilikle çıkarılmalı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kamu özel işbirliğiyle yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan hazine garantili ödemelerin bir yıl süreyle ertelenmesi ve garantilerin Türk lirasına çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Bu 13 maddelik öneri paketinin özünün, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Yoksullara, işsizlere, işini kaybedenlere sosyal devletin babalık yapması ve sahip çıkmasıdır." olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesi olacaksa süreci böyle başlatmamız gerekiyor. 13 öneriyi milletimizin ve yürütme organının takdirine sunuyoruz." dedi.

İşverenlere de çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve TESK yöneticilerine ve üyelerine sesleniyorum, bu süreçte faaliyetlerine ara veren hiçbir işletme, çalışanlarının iş akdine son vermemelidir." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Aklın ve bilimin ışığında hep birlikte başaracağız, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." sözleriyle sonlandırdı.

Toplantı öncesi yoğun koronavirüs önlemleri alındı

CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında basın açıklamasına katılanların kullanımı için dezenfektan, maske ve eldiven bulunduruldu.

Toplantının yapıldığı salonda sosyal mesafe kuralları kapsamında ilk 5 sıra boş bırakıldı ve basın mensupları 3 sıra arayla oturdu.

Toplantıya, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ile Tuncay Özkan da katıldı.

Kaynak: AA

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