CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine yeni katılan kadın üyelere rozetlerini taktı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine yeni katılan kadın üyelere rozetlerini taktı

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine yeni katılan kadın üyelere rozetlerini taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yeni katılan kadın üyelere rozetlerini taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yeni katılan kadın üyelere rozetlerini taktı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kadın Kolları Genel Başkanlığının "İlk Oy" projesi kapsamında, yıl sonuna kadar 100 bin yeni kadın üyeye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında Elazığ, Kars, Çanakkale, Sivas ve Ankara'dan partiye katılan yeni kadın üyelere genel merkezde düzenlenen törenle rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktığı bildirildi.

Proje hakkında açıklamada bulunan Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka,100 bin yeni kadın üyeye ek olarak ilk seçimlerde oy kullanacak 3,2 milyon kadın seçmeni kazanmak adına da örgütlenme çalışması başlattıklarını ifade etti.

Nazlıaka, projelerine ilişkin şunları paylaştı:

"İlk seçimlerde 6,4 milyon seçmen ilk defa oy kullanacak. Bu gençler, Türkiye'nin tarihini değiştirecek. Bu gençlerin 3,2 milyonu kadın seçmen. Bu kadın seçmenleri kazanmak adına 'İlk Oy' projemizi başlattık. Projemiz kapsamında ilçelerde aktif bir örgütlenme çalışması yürütüyoruz. Dinamik bir örgüt yapısı ile ilk defa oy kullanacak seçmene tek tek ulaşıyoruz."

Partiye yeni katılan kadın üyeleri Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturduklarını aktaran Nazlıaka, "Yeni kadın üyelerimiz partimize neden katıldıklarını ve geleceğe yönelik hedeflerini Genel Başkanımıza anlattı. Yeni kadın üyelerimize rozetlerini Sayın Kılıçdaroğlu taktı ve gençlerin hem bugünün hem de yarının mimarı olduğunu vurguladı. Örgütlenme çalışmamız kapsamında partimize yeni katılan kadın üyelerimizi Ankara'ya davet etmeye ve Genel Başkanımızla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine yeni katılan kadın üyelere rozetlerini taktı - Haberler
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