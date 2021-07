CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kim adaletsizliğe uğruyorsa onun yanında mücadele edilmesinin ortak görev olduğunu belirterek, "Öze dönmemiz, özümüze dönmemiz lazım. Adaleti her yerde, her ortamda, her zaman savunmamız lazım." dedi.