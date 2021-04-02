CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Otizm Vakfı'nı ziyaret etti Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Otizm Vakfı'nı ziyaret etti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Otizm Vakfı'nı ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otizmli çocukların iyi eğitim alması için, iktidar muhalefet ayrımı olmaksızın herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otizmli çocukların iyi eğitim alması için, iktidar muhalefet ayrımı olmaksızın herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, İncek'te faaliyet gösteren Otizm Vakfı'nı ziyaret etti.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Öğrencilerin eğitim aldıkları salonları gezen Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bugünün Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, otizmli çocukların iyi eğitilmesi gerektiğini, özel eğitim merkezleri için en büyük sorunun ise kaynak sorunu olduğunu dile getirdi.

Otizmli çocukların haftada 40 saat eğitim almaları gerekirken, bu sürenin çok daha az olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu çok az. Türkiye genelinde oldukça yaygın. Ailelerin hepsi yeterli kaynak sağlandığı takdirde çocuklarının iyi bir eğitimden geçebileceğini ifade ediyorlar. Her çocuğun farklı bir özelliği var. Bazılarının yetenekleri, müzik gibi resim gibi biraz daha gelişmiş olabiliyor ama bunlar eğitimle keşfedilebiliyor. Bugün Otizm Farkındalık Günü, hepimizin sosyal devletin gereğini yerine getirmemiz için çaba harcamamız gerekiyor. Bunun iktidarı, muhalefeti olmaz. Sonuçta bu çocuklar bizim evlatlarımız ve evlatlarımızın çok iyi eğitim görmesi lazım. Topluma kazandırılması lazım, onlara iş olanakları sağlanması lazım. Onların sigortalı çalışmaları gerekiyor. Çoğu belediye bazen otizmli çocukların çalıştırdığı küçük kafeler yapabiliyorlar. Ama bu yetersiz, bunun yaygınlaştırılması, Türkiye genelinde büyütülmesi gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, Otizm Vakfı yöneticilerine de çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Vakıfta eğitim gören çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, günün anısına çocuklarla havaya balon bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, bazı CHP milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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