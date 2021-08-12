CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun teyzesi vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun teyzesi vefat etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun teyzesi vefat etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık vefat etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık vefat etti.

CHP'den alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde hayatını kaybeden Işık, bir süredir Tunceli'de tedavi görüyordu.

Işık'ın cenazesi, 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Nazımiye ilçesi Ramazan köyünde toprağa verilecek.

Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

Öte yandan, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Sığınmacılar konusunda paylaşım yapan Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi
Sığınmacılar konusunda paylaşım yapan Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Aytaç Şaşmaz Haluk Levent
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun teyzesi vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 00:00:32. #1.16#

title