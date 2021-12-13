CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan vefat etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan vefat etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan vefat etti
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan İstanbul'da yaşamını yitirdi.

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Özdoğan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi

 HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu

HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu

 Tüm hesaplarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin sonuçları

Tüm hesaplarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin sonuçları

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title