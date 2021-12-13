CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan vefat etti
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan İstanbul'da yaşamını yitirdi.
İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Özdoğan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek.
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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