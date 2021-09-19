CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Isparta Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen'in kızının düğün törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Gönen Belediye Başkanı Kesmen'in kızı Aysel Kesmen'in Ankara'da düzenlenen düğün törenine katıldı ve nikah şahitliği yaptı.

Kılıçdaroğlu, dünya evine giren Aysel ve Emre çiftine hayırlı olsun dileğinde bulunarak, Kesmen ve Yıldız ailelerini tebrik etti.