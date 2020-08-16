CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Nevşehir'de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş'taki ziyaretleri NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Nevşehir'e geldi.
16.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş'taki ziyaretleri NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Nevşehir'e geldi.
Kaynak: AA