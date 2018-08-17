CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Nevşehir'de

Kılıçdaroğlu gazetecilerin soru sormalarını istemedi

NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde "Halkçı Liseliler" Nevşehir eğitim ve dayanışma kampında lise öğrencileri ile buluşmak üzere Nevşehir'e geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Gülşehir Kartal Otelde, İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arıyoy ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu burada kendisini karşılayan partililer ile bir süre sohbet etmesinin ardından liseli öğrencilere hitap etmek üzere toplantı salonuna geçerken toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin kendilerine soru sorma talebini kabul etmedi.