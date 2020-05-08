CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Yılmaz ailesine geçmiş olsun telefonu
08.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini telefonla aradı.
Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile görüşen Kılıçdaroğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA