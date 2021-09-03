CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Theodorakis paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Theodorakis paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Theodorakis paylaşımı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis'in onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis'in onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, dün yaşamını yitiren Mikis Theodorakis ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ege'nin diğer yakasından dostluğun ezgisini duyurdu bize, dünyaya sevginin diliyle seslendi, demokrasinin tarafında dimdik durdu. Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek. Barışın ve sanatın yanında olan herkesin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Theodorakis paylaşımı - Haberler
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