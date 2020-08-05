CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyaretiRTÜK Üst Kurulu Üyeliği görevini yürüten ve daha önceden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını yapan Okan Konuralp'in kanser tedavisi gören teyzesi Nilgün Üstün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
05.08.2020 22:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:06

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

RTÜK Üst Kurulu Üyeliği görevini yürüten ve daha önceden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını yapan Okan Konuralp'in kanser tedavisi gören teyzesi Nilgün Üstün hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye için Sakarya'ya geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi Okan Konuralp'in uzun süredir kanser tedavisi gören teyzesi Nilgün Üstün, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Okan Konuralp, cenaze nedeniyle Sakarya'ya gelirken, Üstün, Geyve ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ailenin Serdivan ilçesindeki evine gelerek taziyede bulundu. Ziyaret sırasında basın mensupları içeri alınmazken, Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası İstanbul'a gitmek üzere Sakarya'dan ayrıldı.


Kaynak: DHA

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