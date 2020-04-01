CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Taşçıoğlu'nun ailesine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesini arayarak, başsağlığı diledi.
01.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesini arayarak, başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgınına karşı halk sağlığı için mücadele ederken, bu hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ailesini telefonla aradı.
Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.
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Kaynak: AA