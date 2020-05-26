CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tarihi yarımada turu
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tarihi yarımada turu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi yarımadada incelemelerde bulundu.

26.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi yarımadada incelemelerde bulundu.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününü İstanbul'da geçiren Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sultanahmet Meydanı'na geldi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, tarihi yarımadayı yürüyerek dolaştı.

Kılıçdaroğlu, 30 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan 3. Ahmet Çeşmesi'nin tarihiyle ilgili İmamoğlu ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'tan bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul'un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı'na indi. Gülhane Parkı'nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu'nda tamamladı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, İstanbul Boğazı manzaralı anı fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin, maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tarihi yarımada turu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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