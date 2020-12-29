CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Selda Taş ve Aylin Sözer cinayetlerine tepki Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Selda Taş ve Aylin Sözer cinayetlerine tepki Açıklaması

29.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Selda Taş ve Aylin Sözer cinayetlerine tepki Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerine ilişkin, "Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerine ilişkin, "Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer ve eşi tarafından öldürülen Selda Taş ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İki güzel insanın daha ömrünün baharında katledildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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