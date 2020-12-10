CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlere acil şifa dileyen Kılıçdaroğlu, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan