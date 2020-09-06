CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki tarım işçilerine geçmiş olsun telefonu
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki tarım işçilerine geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tarım işçilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki tarım işçilerine geçmiş olsun telefonu
06.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tarım işçilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da çalıştıkları sırada darbedilen fındık işçilerinden Kasım Demir'i telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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