CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Regaip Kandili mesajı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Regaip Kandili mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

27.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:42
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Regaip Kandili mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı , Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek kandil gecesinde, herkesin birlik ve beraberlik içinde barış dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA

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