CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
14.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlık durumu hakkında ailesinden ve hekimlerden düzenli bilgi aldıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlığının iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar durumunun iyiye gittiğini ifade ettiler. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Hastanenin bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Biz de onları telefonla büyük ölçüde rahatsız ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım düzenli bilgi alıyoruz. Durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, ziyaretin biraz geciktiğine yönelik birtakım eleştirilerin bulunduğunu aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, "Onları tartışmayın. Biz her gün her dakika bilgi alıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından partisinin il başkanlığına geçmek üzere hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ferhat Göçer Burak Özçivit Gonca Vuslateri
Spor Falcao Arda Turan Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Sabah Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 14:45:08. #1.14#
title