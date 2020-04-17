CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Köy Enstitüleri" paylaşımı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Köy Enstitüleri" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Köy Enstitülerinin 80. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

17.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:38
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Köy Enstitülerinin 80. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Köy Enstitülerinin, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'i kuran kadroların vatanına olan sevgisinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun bağrında nice fidan yeşerten, büyüten ve Cumhuriyet'in bugünlere gelmesine katkı veren birer aydın, eğitimci, siyasetçi olmasını sağlayan Köy Enstitülerinin önemini, bugün daha iyi anlıyoruz. Köy Enstitülerinin 80. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Güzel ülkemiz bir kez daha o bahara erişecek, liyakatli kadrolarıyla Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracaktır."

Kaynak: AA

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