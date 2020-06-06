CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı Açıklaması
06.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan hain saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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