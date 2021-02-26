CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Hocalı Katliamı'nın 29. yılına ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Hocalı Katliamı'nın 29. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

26.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:36
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Hocalı Katliamı'nın 29. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal paylaşım hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hocalı Katliamı'nın 29. yılında acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının kederini bir kez daha yürekten paylaşıyorum. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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