CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ali Koç'u telefonla aradı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu