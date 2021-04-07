CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun telefonu
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Spor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ali Koç'u telefonla aradı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu