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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Terim, Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'i arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

24.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:48
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'i arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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