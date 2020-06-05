CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın, bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması Açıklaması
05.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın, bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye de razıyız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı videolu açıklamada, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin haksız yere ve hukuka, Anayasa'ya aykırı şekilde düşürüldüğünü belirtti.

"Enis Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci Berberoğlu. Saygın bir siyasetçi. Türkiye'yi bilen, Türkiye'nin koşullarını, tarihini bilen değerli bir insan Enis Berberoğlu." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Haksız, adaletsiz yere mahkum edildi. Demokrasinin, adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. CHP olarak biz, koşullar ne olursa olsun, demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Daha önce söylemiştim, 'Bu memlekete gerçek bir demokrasi gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Bu memlekete hak, hukuk ve adalet gelinceye kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz.' diye. Yine söylemiştim, 'Bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP'liler ödeyecektir.' diye. Enis Berberoğlu, o bedeli ödeyenlerden birisidir."

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararından sonra tekrar milletvekili seçildiğini ve "haksızlığın giderilmesi" için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 83. maddesinde "Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır." denildiğini belirtti.

Maddenin çok açık olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu maddenin de gereği yapılmadı çünkü adaletin olmadığı yerde hukuk da Anayasa da olmuyor. Adaletin olmadığı yerde TBMM vesayetten kurtulamıyor. Adaletin olmadığı yerde yargı vesayet altında. Benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın, bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye de razıyız."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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