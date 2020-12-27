CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı

27.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:44
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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