CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadın Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadın Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

05.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:00
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı , 5 Aralık Dünya 'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca "Hep birlikte aydınlık bir geleceğe" başlıklı kadın haklarına ilişkin bir da paylaştı.

Kaynak: AA
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