CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

28.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:15
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde adalete olan susuzluğu, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki gibi geniş bir mutabakatla gidereceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde adalete olan susuzluğu, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki gibi geniş bir mutabakatla gidereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmek üzere kurduğu, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyetimizin 97'nci yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, ekonomik ve siyasal açıdan bir buhranın içinde olsa da başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran kadroların yol göstericiliğinde, Anayasa'nın temel dayanağı olan 'demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' anlayışını, kararlı bir yönetim eliyle güçlendirerek sürdüreceğiz. Çünkü bizler, Atatürk ilkelerinin öncülüğünde, bunu başaracak güce, öz güvene ve birikime sahibiz. Ülkemizde adalete olan susuzluğu, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki gibi geniş bir mutabakatla gidereceğiz. ve yine bu geniş mutabakat ile Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.

Bu duygu ve inançla 97'nci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kovid-19 salgın hastalığı ile ön safta mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık emekçilerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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