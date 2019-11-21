CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.

21.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:13
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret

CHP Genel Başkanı , 'deki programları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti.


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım açılış ve ziyaretler için İzmir'e geldi. Karabağlar ilçesinde bulunan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'e görevinde başarılar diledi. Ziyaretin basına açık olan son kısmında Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'na plaket takdim etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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