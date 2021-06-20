CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile kendisinin de yer aldığı video paylaştı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan