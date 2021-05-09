CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Günü mesajı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Günü mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tam üyelik hedefinin ulusal öneme sahip olduğunu belirterek, Avrupa Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tam üyelik hedefinin ulusal öneme sahip olduğunu belirterek, Avrupa Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun Twitter hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "AB'ye aday üye olarak kabul edilmemizle birlikte kutlamaya başladığımız, barışın ve bir arada yaşamanın tohumlarının atıldığı gün olan Avrupa Günü'nü kutluyor, tam üyelik hedefimizin ülkemiz için ulusal öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çiziyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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