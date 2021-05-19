CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde gençler ile birlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. - ANKARA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde yapılan açıklamalara tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde yapılan açıklamalara tepki Açıklaması
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
İnce'nin Memleket Partisi'ne çalıntı suçlaması
İnce'nin Memleket Partisi'ne çalıntı suçlaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Josef De Souza Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:58:29. #1.16#

title