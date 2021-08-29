CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün bizlere düşen 98 yıl önce kurulan cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra, mazlum halklara da umut ışığı olmaktır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün bizlere düşen 98 yıl önce kurulan cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra, mazlum halklara da umut ışığı olmaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adımın, bundan tam 99 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile taçlandığını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuştuğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu kutlu mücadelenin başkomutanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

"Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola düşen, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsız bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilk işinin, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizlere düşen de 98 yıl önce kurulan cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra, mazlum halklara da umut ışığı olmaktır. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan gelişmeler, İslam coğrafyasında bitmek bilmeyen kardeş kavgası, bu zorunluluğun en açık kanıtıdır. Bölgemizin huzura kavuşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 'demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmasından geçmektedir.

Demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele rotasını 'Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir' sözüyle çizmişti.

Milletimize söz veriyorum. Kararlıyız, başaracağız. Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız."

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anan, tüm şehitlere rahmet dileyen, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarını sunan Kılıçdaroğlu, halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap