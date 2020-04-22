CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı Açıklaması
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Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan, Güncel, Haber

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde karşılanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, TBMM'nin 100.

22.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:50
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde karşılanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, TBMM'nin 100. yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerde kutlandığını belirterek, "İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gençlik yıllarından itibaren kurduğu "demokrasi" düşünün, tam 100 yıl önce, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben her kerameti Meclisten bekleyenlerdenim." sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Meclisin sahip bulunduğu kerametin ise "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Bu nedenledir ki Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal'in liderliğinde ve dünyaya örnek olan bir dayanışmayla kazanan milletimizin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma kararlılığının merkezi TBMM'dir." değerlendirmesini yaptı.

Yurttaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Atatürk'ün, bu kıymetli günü aynı zamanda çocuklara armağan ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün bu tercihinin, ülkenin gelecek nesillere emanetinin de bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Milletin vekaletini taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinin asli görevinin, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkenin dünyada söz sahibi olmasını sağlamak olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün yetkileri törpülenen, işlevsiz hale getirilmek istenen TBMM, yurdumuza vurulmak istenen prangayı 100 yıl önce kırdığı gibi kıracak, 29 Ekim 2023'de kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden demokrasinin timsali olacaktır.

Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin 100. yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır. İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır."

Kılıçdaroğlu'ndan çocuklara mesaj

Kılıçdaroğlu, mesajında çocuklara da şöyle seslendi:

"Sevgili çocuklar, sizler, bu güzel ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Bu nedenle 100 yıl önce neler yaşandığını, Ulu Önder Atatürk'ün neden ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini açtığını iyi öğrenmelisiniz. Güzel Cumhuriyetimizin temel ilkesi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesidir.

Bu aynı zamanda sizlere 'bağımsızlık ve adalet' üzerine inşa edilmiş bir mirasın da temelidir. Bu mirası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'muasır medeniyetler seviyesi' ve onun da ilerisine taşıyacak olan sizlersiniz."

Dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocukların ve milletin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebusları rahmetle ve saygıyla andı.

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlara, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kılıçdaroğlu, tüm gazilerle birlikte, Kovid-19 mücadelesinde herkesi duygulandıran ve gururlandıran bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına da şükranlarını sundu.

Kaynak: AA

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