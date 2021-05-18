CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir"
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ANKARA (İHA) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir" ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bundan tam 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında, yurdu düşman işgalinden kurtarmak kadar güçlü bir düş daha vardı: Cumhuriyet. O Cumhuriyet ki uğrunda mücadele edilecek, acı çekilecek, gerektiğinde can verilecek ama eninde sonunda gençliğe emanet edilecek. 19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir. 19 Mayıs, Cumhuriyet'in önsözü, müjdecisidir. 19 Mayıs aynı zamanda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesine önemli bir günü gençliğe armağan etmişti" ifadelerine yer verdi.

Korona virüs salgınının 19 Mayıs kutlamalarını engellediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu coşku yüreklerimizde asla eksilmeyecektir. Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde aşacağımız bu zorlu günlerin ardından tek bir hedefimiz olacak. Güzel Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırmak. O büyük gün gelinceye kadar bizlere yorulmak da umutsuzluğa kapılmak da yasak. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. Bağımsızlık, Cumhuriyet ve Demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir" - Haberler
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