CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs, emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı onurlu bir direniştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs, emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır. 101 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet etmek üzere Cumhuriyet düşüyle çıktığı yürüyüşün, 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümüne erişildiğini hatırlattı.

Dersaadet'ten 16 Mayıs 1919'da ayrılarak Samsun'a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün, ardından gelen idam fermanını halkın vicdanına sığınarak yırtıp attığını, bağımsızlık için ölümü dahi göze aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu mesajında, "Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs, emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır. 101 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Bu ülkenin evlatlarının hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur"

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgın hastalığının yaşandığı bugünlerde, sağlık sorunlarının yanı sıra saray iktidarının neden olduğu ekonomik buhran ile de karşı karşıyayız. Ancak unutmayın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir ülkedir. Aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla bu ülkenin evlatlarının hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur. Özellikle de gençlerimizin... Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye ettiği gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir."

Samsun'da dün bağımsızlık, bugün Adana'da "hak, hukuk ve adalet" mücadelesi veren gençleri, hiçbir kuvvetin yıldıramayacağının bilinmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlılıkla Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA