CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Türkkan' tepkisi - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Türkkan' tepkisi

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Türkkan' tepkisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığı belirtilerek, tepki gösterildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Türkkan' tepkisi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığı belirtilerek, tepki gösterildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun aileyi ziyaret ettiği sırada 15 Temmuz gazisi olan bir grup, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığını belirterek Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım" dedi.

15 Temmuz gazileri, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının üzerine CHP'nin 15 Temmuz gazilerinin yargılanması için önerge verdiğinin altını çizerek, "CHP iktidarında bu vatan evlatları hangi pozisyonda olacak?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu ise "Hiç endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Türkkan' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Türkkan' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Türkkan' tepkisi

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İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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